POL-MI: Pedelec-Fahrerin (62) von Lkw erfasst und mitgeschleift

Minden (ots) - Eine 62-jährige Radfahrerin ist am Dienstag an der Ecke Hohenstaufenring/Kuckuckstraße von einem abbiegenden Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Nach einer ersten Versorgung durch einen Notarzt an der Unfallstelle wurde die Frau zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer beabsichtigte laut Polizei, gegen 14 Uhr von der Kuckuckstraße nach rechts auf den Hohenstaufenring abzubiegen. Dabei wurde die auf dem Radweg in Richtung der Kuhlenstraße fahrende Pedelec-Fahrerin im Einmündungsbereich von einem der Vorderräder des Lkw erfasst und mehrere Meter mitgeschleift.

Rückfragen bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke

Pressestelle



Telefon: 0571/8866 1300/-1301

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell