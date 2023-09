Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Autos in Parkhäuser angegangen

Ibbenbüren (ots)

In der Nacht von Donnerstag (21.09.) auf Freitag (22.09.) haben Unbekannte in den Parkhäusern am Neumarkt und an der Schulstraße an insgesamt 11 Fahrzeugen die Seitenscheiben eingeschlagen. Im Parkhaus an der Schulstraße waren zwei Fahrzeuge betroffen. Die beiden Autos wurden am Mittwoch (20.09.) gegen 17.15 Uhr und am Donnerstag (21.09.) gegen 16.20 Uhr im Parkhaus abgestellt. Am Freitagmorgen (22.09.) wurden die Schäden an den Fahrzeugen gegen 06.10 Uhr festgestellt. Ersten Ermittlungen zufolge wurde aus den Fahrzeugen nichts entwendet. Im Parkhaus am Neumarkt wurden insgesamt an neun Fahrzeugen die Seitenscheiben eingeschlagen. Bislang ist nur bekannt, dass aus drei Fahrzeugen Brillen entwendet wurden. Ob die unbekannten Täter weitere Beute machten, ist teilweise noch unklar. Sieben der Fahrzeuge wurden am Donnerstag (21.09.) im Parkhaus abgestellt. Zwei weitere bereits am Dienstag beziehungsweise am Mittwoch. Am frühen Freitagmorgen (22.09.) gegen 06.30 Uhr wurden die Schäden an den Fahrzeugen entdeckt. Der Sachschaden liegt ersten Ermittlungen zufolge insgesamt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

