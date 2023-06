Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, E-Bike-Fahrerin schwer verletzt, Hund lief vor das Rad

Lengerich (ots)

Die Polizei ist am Donnerstag (08.06.) gegen 22.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Straße Hullmanns Damm gerufen worden. Eine 40-jährige Frau aus Lengerich fuhr mit einem E-Bike in Fahrtrichtung Innenstadt. Neben dem Rad führte sie an einer Leine ihren Hund. Ersten Ermittlungen zufolge lief in Höher der Hausnummer 17 der Hund plötzlich vor das Rad. Daraufhin stürzte die 40-Jährige mit dem Rad und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Hund blieb unverletzt. Am E-Bike entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell