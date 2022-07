Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Ladengeschäft

Emsdetten (ots)

Unbekannte sind am Hemberger Damm in ein Ladengeschäft neben dem Friedhof eingestiegen. Die Täter hebelten in der Zeit zwischen Dienstag (19.07.), 13.00 Uhr und Mittwoch (20.07.), 10.00 Uhr ein Fenster des Geschäfts auf. Im Innern öffneten und durchsuchten sie mehrere Schränke. Ersten Ermittlungen zufolge machten die Unbekannten keine Beute. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Emsdetten entgegen, Telefon 02572/9306-4415.

