POL-ST: Emsdetten, Auto fährt in zwei geparkte Fahrzeuge

Rheine (ots) - Unbekannte Täter haben aus einem Stahlschrank an der Westfalen-Tankstelle am Lingener Damm mehrere leere Propangasflaschen gestohlen. Die acht roten Flaschen standen in dem Metallgitterschrank, der mit einem Vorhängeschloss gesichert war. Die Polizei ermittelt zu dem Diebstahl und nimmt Zeugenhinweise entgegen bei der Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215. Rückfragen bitte an: Polizei Steinfurt ...

