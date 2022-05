POL-ST: Saerbeck, Überfall auf 72-Jährige

Westerkappeln (ots) - In die Pressemitteilung zum Unfall in Westerkappeln am Montag hat sich ein Fehler eingeschlichen. Bei der Kreuzung handelt es sich um die Kreuzung Mettener Straße/Langenbrücker Straße - und nicht um die Langenhorster Straße, wie es in der ursprünglichen Pressemitteilung heißt. ...

