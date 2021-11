Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Verkehrsunfallflucht

Lienen (ots)

Am Mittwochmorgen (10.11.2021) gegen 05:30 Uhr kam es in Holzhausen auf dem Warendorfer Weg in Höhe der Hausnummer 32 zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidiert im Begegnungsverkehr mit dem PKW eines 28 jährigen Mazda-Fahrers aus Lengerich. Es kam zum Kontakt zwischen den jeweils linken Außenspiegeln. Der Lengericher hielt mit seinem PKW am Fahrbahnrand an, der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete jedoch von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Bei dem flüchtigen PKW handelt es sich um einen dunklen BMW mit der Städtekennung GT für die Stadt Gütersloh. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizei Lengerich unter der Telefonnummer 05481-9337-4515 zu melden.

