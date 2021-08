Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Laer, GPS-Geräte aus Landmaschinen entwendet

Nordwalde (ots)

Nordwalde, Laer, GPS-Geräte aus Landmaschinen entwendet In den vergangenen Tagen haben unbekannte Täter aus drei Landmaschinen in Nordwalde und Laer GPS-Geräte gestohlen. In der Zeit zwischen Donnerstag (29.07.21), 22.00 Uhr, und Freitag (30.07.21), 05.15 Uhr, entwendeten Unbekannten das Navigationssystem aus einem grünen Ackerschlepper der Marke John Deere. Der Diebstahl fand an der Straße Welzen auf Höhe der Hausnummer 42 in Laer-Holthausen statt. Täterhinweise liegen nicht vor. Einen Monitor und einen GPS-Empfänger stahlen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag (29.07.21), 16.00 Uhr, und Samstag (31.07.21), 08.30 Uhr, von einem Traktor der Marke New Holland in Laer-Vowinkel. Die Landmaschine befand sich auf einem Feld in der Nähe der Altenberger Straße 6. Es liegen keine Täterhinweise vor. In Nordwalde schlugen Diebe in Suttorf auf Höhe der Hausnummer 50 zu. In der Zeit zwischen Samstag (24.07.21), 10.00 Uhr, und Samstag (31.07.21), 08.10 Uhr, stahlen von einer blauen Zugmaschine der Marke New Holland sie ein GPS-System mit Antenne. Täterhinweise gibt es nicht. Bei den gestohlenen Gegenständen handelt es sich hochwertige Geräte teilweise im fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen, die in den Tatzeiträumen etwas Verdächtiges beobachtet haben, entgegen unter Telefon 02571/928-4455 (Greven für Nordwalde) beziehungsweise 02551/ 15-4115 (Steinfurt für Laer).

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell