Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Schranke vom Parkplatz am Klinikum gestohlen

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben am Freitagabend (19.03.21) gegen 21.50 Uhr die Schranke an der Parkplatz-Ausfahrt des Klinikums an der Schulstraße aus der Verankerung gerissen. Die Täter flüchteten mitsamt der Schranke. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise rund 500 Euro. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

