Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, verkehrsunsicheres Motorrad

Tecklenburg (ots)

Die Polizei hat bei einer Motorrad-Kontrolle am Wochenende (21.02.) in Tecklenburg unter anderem einen 25-jährigen Mann aus der Grafschaft Bentheim gestoppt. Er war mit seiner Kawasaki Z1000 nicht nur sehr schnell, sondern auch sehr laut unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass an den Endschalldämpfern der Sportauspuffanlage manipuliert wurde. Die dB-Killer wurden entfernt. Damit war die Betriebserlaubnis des Motorrads erloschen. Dazu hatte die Maschine noch technische Mängel an den Fahrtrichtungsanzeigern, den Hinterreifen, der Hinterradabdeckung und es fehlten Rückstrahler. Die Weiterfahrt wurde dem 25-Jährigen untersagt. Er bekam eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und einen Punkt in Flensburg. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, die Krafträder vor der Wiederinbetriebnahme auf deren Vorschriftsmäßigkeit und Verkehrssicherheit zu überprüfen. Auch sollte während der Fahrt die Geschwindigkeit unbedingt angepasst werden. Die Polizei hat weitere Kontrollen in Tecklenburg und Lienen angekündigt.

