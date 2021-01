Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Autofahrer fährt langsam auf Menschengruppe zu, niemand verletzt

Neuenkirchen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist am Dienstagabend (12.01.21) gegen 18.30 Uhr auf eine kleine Menschengruppe zugefahren, die auf einem Bürgersteig an der Straße am Pastorskamp stand. Das Fahrzeug - ein dunkler Opel Kombi - rollte mit geringer Geschwindigkeit auf die vier betroffenen Personen zu. Diese konnten ausweichen, so dass niemand verletzt wurde. Anschließend fuhr der Unbekannte das Auto gegen einen Laternenmast. Aufgrund der langsamen Fahrweise entstand kein Sachschaden. Der Autofahrer setzte zurück, bog nach rechts in die Emsdettener Straße ab und fuhr in Fahrtrichtung Westfalenring davon. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Den Wagen konnte die Polizei kurze Zeit nach dem Vorfall am Pastorskamp auffinden. Der Opel wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt, da er unverschlossen am Straßenrand stand. Die Ermittlungen im Fall dauern an und die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

