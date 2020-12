POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Polizei Steinfurt

In der Zeit von Donnerstag (03.12.), 10.00 Uhr, bis Freitag (04.12.), 13.00 Uhr, kam es auf der Holzschuhmacherstraße, zwischen der Sattler Straße und der Buchbinderstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein geparkter roter Pkw, Ford S-Max, wurde angefahren und dabei am Außenspiegel und der Fahrertür auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Am Unfallort wurden ein Fahrradtacho sowie Teile einer Gangschaltung aufgefunden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich allein der Sachschaden beim beschädigten Ford auf etwa 1.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Radfahrer geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.

