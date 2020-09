Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin, es werden Zeugen gesucht

Greven (ots)

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall Zeugen. Der Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch (16.09.2020), um 16:15 Uhr, in Greven an der Kreuzung Rathausstraße/Hinter der Lake. Dort kollidierte eine 58-jährige Radfahrerin mit einem 12-jährigen Radfahrer. Der Unfall wurde von zwei Männern beobachtet. Diese beiden Männer erkundigten sich bei der 58-jährigen Unfallbeteiligten nach ihrem Wohlbefinden. Beide stiegen dann in einen Bus und entfernten sich von der Unfallstelle. Der Unfallhergang ist für die Polizei noch nicht geklärt. Die beiden Männer werden gebeten, sich bei der Polizei in Greven zu melden, Telefon 02571/928 - 4455.

