Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Einbruchsversuch

Mettingen (ots)

Unbekannte Diebe wollten in ein Wohnhaus an der Straße Am Toschlag einbrechen. Der oder die Täter begaben sich in der Zeit zwischen Sonntagabend, 19.00 Uhr und Montagnachmittag (23.03.2020), 16.45 Uhr, zu dem Gebäude. Mit einem Hebelwerkzeug wollten sie die Terrassentür aufbrechen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Die Tür blieb zu und die Täter blieben somit draußen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

