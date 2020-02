Polizei Steinfurt

POL-ST: Brand einer Mülltonne an der Bushaltestelle

Greven (ots)

Am Donnerstagabend (13.02.2020) um 20.50 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Mülltonnenbrand aus. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, so dass die angrenzende Bushaltestelle nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. An dieser Örtlichkeit wurde ein Radfahrer gesehen, der möglicherweise diesen Vorfall beobachtet hat. Er führte ein schwarzes Herrenfahrrad mit einem defekten Vorderlicht mit sich, war von schlanker Statur, ca. 1.80 m groß und war mit einer hellen Mütze mit Kopflampe bekleidet. Von einer Bushaltestelle an der Aldruper Straße setzte er seine Fahrt in Richtung Greven weiter fort. Zeugen die Hinweise zu dem Brand geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Greven in Verbindung zu setzen, Tel.: 02571-928-4455.

