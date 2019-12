Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Raub auf eine Tankstelle

Ibbenbüren (ots)

Ein komplett schwarz gekleideter, junger Mann hat am Mittwochabend (18.12.2019) die Tankstelle am Püsselbürener Damm überfallen. Der junge Mann, geschätzt etwa 20 Jahre alt, betrat gegen 21.35 Uhr den Geschäftsraum der Tankstelle. Unmittelbar bedrohte er den anwesenden Angestellten mit einem Messer sowie einem Schlagstock und forderte die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten. Das Opfer übergab dem Täter Bargeld aus der Geschäftskasse und mehrere Schachteln Zigaretten. Danach verließ der Unbekannte das Gebäude und ging in Richtung Große Straße davon. Der junge Mann trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Pullover, schwarze Schuhe und eine schwarze Mütze. Er war etwa 180 cm groß und schlank. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Raub aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zum Überfall oder zu dem bisher unbekannten Täter geben können, Telefon 05451/591-4315.

