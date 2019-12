Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum, versuchter Einbruch

Rheine (ots)

Unbekannte Täter wollten in die Grundschule an der Schulstraße in Mesum einbrechen. Der Hausmeister konnte angeben, dass am Dienstagnachmittag (03.12.2019), gegen 16.15 Uhr, an dem Gebäude noch alles in Ordnung war. Am Mittwochmorgen wurden dann Schäden an zwei Fenstern festgestellt. Unbekannte Täter hatten versucht, diese gewaltsam zu öffnen. In die Schule waren sie aber nicht gelangt. Die Höhe des Sachschadens wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell