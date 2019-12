Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Streitigkeiten, Widerstand

Emsdetten (ots)

Zu Streitigkeiten in einem Wohnhaus am Grevener Damm ist am Montagabend (02.12.2019) die Polizei gerufen worden. Die eingetroffene Polizeistreife traf in der Wohnung mehrere Angehörige zweier Familien an, wobei sich ein 42-jähriger Mann äußerst aggressiv zeigte. Dieser wollte die Beamten schließlich in den Hausflur drücken und schlug einen Beamten. Da sich weitere Familienmitglieder mit ihm solidarisierten, mussten mehrere Polizeistreifen zur Unterstützung anrücken. Erst mit dieser Verstärkung gelang es, die Situation zu beruhigen und zu klären. Der 42-Jährige wurde mit zur Polizeiwache genommen, wo er ins Gewahrsam eingeliefert wurde. Gegen ihn ist wegen der Attacken gegen die Polizeibeamten ein Verfahren eingeleitet worden. Von den in der Wohnung anwesenden Personen wurden die Personalien festgestellt. Drei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Offenbar aufgrund einer Hyperventilation wurde eine Frau mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

