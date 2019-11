Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Westerkappeln, Ladbergen, Einbruchsdelikte

Ibbenbüren, Westerkappeln, Ladbergen (ots)

Ort: Westerkappeln, Gartenkamp, Firmengebäude Zeit: Mittwoch, 13.11.2019, 04.30 Uhr Unbekannte schlugen ein Fenster eines Lagerraums ein. Es wurden einige Rollcontainer und Schränke durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Ibbenbüren, Gravenhorster Straße Zeit: Dienstag, 12.11.2019, 19.15 Uhr bis Mittwoch, 13.11.2019, 08.45 Uhr An der Postenbörse schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe ein. Die Täter stiegen in das Gebäude und entwendeten aus einem Lagerraum sechs E-Scooter im Gesamtwert eines vierstelligen Eurobereiches. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Ladbergen, Espenhof, Autobahnparkplatz Zeit: Mittwoch, 13.11.2019, 19.00 Uhr bis Donnerstag, 14.11.2019, 06.00 Uhr Unbekannte haben sich an mehreren LKW aufgehalten. Nach derzeitigem Stand zerschnitten sie an fünf LKW die Planen der Anhänger. Was daraus gestohlen wurde, wird noch genau geprüft. In einem Fall konnte angegeben werden, dass Musikinstrumente entwendet worden waren. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

