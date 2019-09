Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Einbruch gemeldet

Metelen (ots)

Die Polizei hat nach einem Einbruch in ein Firmengebäude an der Industriestraße die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte Täter sind dort den Recherchen zufolge gegen 22.00 Uhr auf das Gelände gegangen. Dort brachen sie ein Hallentor auf und begaben sich dann in die Räume. Aus der Halle stahlen sie einige Getränke, einen kleinen Geldbetrag sowie die Schlüssel eines Opel Movano. Die Unbekannten fuhren mit dem weißen Firmenwagen, Kennzeichen ST - W 1437, davon. In dem Wagen befanden sich zahlreiche Werkzeuge. Das gestohlene Fahrzeug ist bisher nicht wieder aufgefunden worden. Die Beamten bitten um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 02553/9356-4155. Sie fragen auch: Wer hat den weißen Opel-Transporter gesehen? Wer weiß, wo er jetzt steht?

