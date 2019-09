Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall/Flucht

Steinfurt (ots)

Am Mittwochmorgen (18.08.2019), gegen 07.00 Uhr, wurde ein grauer Skoda Fabia auf dem Lehrerparkplatz an der Realschule in Borghorst abgestellt. Gegen 14.00 Uhr stellte die Geschädigte dann einen leichten Unfallschaden) an der hinteren linken Seite fest. Die Schadenshöhe beträgt cirka 500 Euro. Da sich am Fahrzeug weißer Farbabrieb befand, dürfte es beim flüchtigen um ein weißes Fahrzeug handeln. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bitte an die Polizei Steinfurt unter folgender Rufnummer 02551/15-4115.

