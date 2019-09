Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Einbruchdiebstahl in einen Lagerraum

Recke (ots)

Unbekannte Täter sind in einen Lagerraum eingebrochen. Der Lagerraum gehört zu einer Halle auf der Straße Am Wall. An dieser Halle ist ein Verkaufsraum angeschlossen. Die Einbrecher überwunden einen Zaun und schlugen dann ein Toilettenfenster ein. In dem Gebäude selbst schlugen die Täter weitere Fensterscheiben zu weiteren Büroräumen und dem Verkaufsraum ein. Sie durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Bis jetzt ist bekannt, dass die Einbrecher ein Laptop mitnahmen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

