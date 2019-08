Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Verkehrsunfallflucht

Nordwalde (ots)

Ein 23-jähriger Autofahrer stellte am Montag (12.08.), gegen 18.05 Uhr, seinen blauen Ford Fiesta auf dem DJK-Parkplatz an der Denkerstiege in einer Parkbucht ab. Als er gegen 21.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an seiner rechten Fahrzeugseite fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

