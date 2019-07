Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt/Nordwalde, Verkehrsunfall B 54

Steinfurt/Nordwalde (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 54 hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Den Einsatzkräften der Feuerwehr und der Polizei war der Verkehrsunfall um kurz nach 23.00 Uhr gemeldet worden. Im Bereich zwischen Dumte und Nordwalde lag ein PKW im Bereich des Seitenstreifens auf dem Dach. Daneben saß ein offensichtlich verletzter Mann. Dieser wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Aufgrund der Spuren konnte rekonstruiert werden, dass der PKW über die Straße, teilweise auch über die Spur des Gegenverkehrs, geschleudert und schließlich neben der Straße liegen geblieben war. Vorbeikommende Verkehrsteilnehmer waren darauf aufmerksam, hatten angehalten und dem Schwerverletzten sofort geholfen. Da der 28-jährige Nordwalder nicht gefahren sein wollte, setzten die Ermittlungen diesbezüglich sofort ein. Weitere Personen waren von den Einsatzkräften und den Ersthelfern dort nicht gesehen worden. Der angebliche Fahrer soll in einen Wagen, der am Unfallort angehalten hatte, eingestiegen und weggefahren sein, um Hilfe zu holen. Die Polizei stellte unter anderem den Wagen sicher, der stark beschädigt worden war. Die Schäden daran werden auf ungefähr 3.000 Euro geschätzt. Da sich der Verdacht ergab, dass der 28-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

