Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfallflucht

Ochtrup (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Kleintransporter vom Freitag (14.06.) an der Gronauer Straße/Ecke Professor Gärtner Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein Kleintransporter die Gronauer Straße auswärts. In Höhe der Professor Gärtner Straße kam es dann aus bisher nicht geklärten Umständen zu einem Fahrmanöver, in dessen Folge ein 16-jähriger Rollerfahrer ausweichen musste und stürzte. Er verletzte sich und musste ärztlich behandelt werden. Am Roller entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro. Der Fahrer des Kleintransporters bemerkte den Unfall und kam dem Verunfallten zunächst zu Hilfe. Nachdem ein weiterer Helfer hinzukam, verließ der Fahrer des Kleintransporters den Unfallort und fuhr ohne seine Personalien zu hinterlassen davon. Der Kleintransporter hatte seitlich eine Firmenaufschrift und das Kennzeichen begann mit DO- oder BO-. Hinweise bitte am die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

