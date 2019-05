Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Unfallflucht

Mettingen (ots)

Am Dienstag (28.05.2019), gegen 14.50 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer seinen schwarzen BMW3er auf der Clemensstraße, Höhe Haus Nr. 3. Als er etwa zwei Minuten später zu seinem Pkw zurückkehrt, stellte er einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne die Feststellung seiner Person zu ermöglichen. Der Schaden am BMW wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Dem BMW Fahrer war beim Einparken ein grau-brauner Mercedes, ältere A-Klasse, aufgefallen. Dieser Wagen stand neben dem BMW. Der Fahrer war etwa 60 bis 65 Jahre alt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451/ 591 - 4315.

