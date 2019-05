Polizei Steinfurt

POL-ST: Pressebericht der KPB Steinfurt für Sonntag, den 19.05.2019

Trunkenheitsfahrt Neuenkirchen, L580 Samstag, 18.05.2019, 23:45 Uhr Ein 38jähriger Fahrzeugführer aus Dinklage befuhr mit seinem Pkw die L580 in Fahrtrichtung Steinfurt. Weiteren Verkehrsteilnehmern fiel die auffällige Fahrweise auf. Der 38Jährige fuhr deutlich in Schlangenlinien. Zudem beschleunigte er sein Fahrzeug plötzlich, um es anschließend wieder genauso plötzlich abzubremsen. Ein durch die Polizei durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrer erheblich alkoholisiert war. Dem 38jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und er musste seinen Führerschein abgeben.

Trunkenheitsfahrt Burgsteinfurt, Ochtruper Straße Sonntag, 19.05.2019, 01:20 Uhr Eine 39jährige Frau aus Burgsteinfurt befuhr mit ihrem Fahrrad und einem Fahrradanhänger die Ochtruper Straße. Das Gespann fiel einer Polizeistreife auf, weil die Beleuchtung am Fahrrad nicht funktionierte und weil die Burgsteinfurterin in starken Schlangenlinien fuhr. Der durchgeführte Atemalkoholtest verlief positiv, so dass der Frau auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen werden musste.

