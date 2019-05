Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Rheine (ots)

Am frühen Mittwochabend (16.05.2019), gegen 18.00 Uhr, fuhr ein 43-jähriger Autofahrer aus Rheine auf dem Münsterlanddamm in Richtung Rheine. Aus bisher unbekannten Gründen kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW prallte gegen einen Baum und blieb danach auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der 43-Jährige wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit Spezialgeräten befreit werden. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Münsteraner Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden beträgt etwa 30.000 Euro.

