Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, dreister Diebstahl

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstagnachmittag (16.05.2019), um kurz nach 14.00 Uhr, betraten zwei Jugendliche den Vodafone Shop an der "Große Straße". Unmittelbar rissen sie drei Mobiltelefone, im vierstelligen Gesamtwert, aus den jeweiligen Sicherungen. Danach flüchteten sie in Richtung Innenstadt. Ein Sicherungskasten wurde mitgerissen und beschädigt. Der Kasten wurde in der Fußgängerzone wieder aufgefunden. Beschreibungen: 1. männlich, cirka 14 bis 16 Jahre alt, etwa 175 cm groß, sportlich, schwarzes Cappy, schwarze Jacke, weiße Turnschuhe. 2. männlich, etwa 14 bis 16 Jahre alt, ungefähr 155 cm groß, sportlich, dunkles Cappy, weiße Jacke. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell