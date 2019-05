Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in einen Kindergarten

Emsdetten (ots)

Die Polizei hat nach einem Einbruch in den Kindergarten am Kirchplatz Heilig Geist die Spuren am Tatort gesichert. Unbekannte Täter sind dort in der Zeit zwischen Mittwochabend, 19.00 Uhr und dem frühen Donnerstagmorgen (16.05.2019), 04.00 Uhr, gewaltsam in das Gebäude eingestiegen. An dem Kindergarten brachen sie zwei Fenster auf und betraten dann verschiedene Räume. In diesen durchsuchten sie die Schränke und Behältnisse. Angaben zur Beute können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

