Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Fahrzeug aufgebrochen

Steinfurt (ots)

An der Lindenstraße ist ein Firmenwagen aufgebrochen worden. Der weiße Mercedes ist am Freitagnachmittag (10.05.2019) gegen 16.30 Uhr dort abgestellt worden. Am Sonntagmittag (12.05.2019) um 13.00 Uhr bemerkte der Geschädigte an dem Fahrzeug eine zertrümmerte Scheibe. Aus dem Innern des Sprinters hatten der oder die Täter einige hochwertige Arbeitsmaschinen gestohlen. Der Wert des Diebesgutes liegt im vierstelligen und der Sachschaden an dem Wagen im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

