Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Verkehrsunfallflucht

Hopsten (ots)

Am Freitagvormittag (10.05.), in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 10.25 Uhr, ist auf dem Aldi Parkplatz an der Bunten Straße ein parkender schwarzer Opel Meriva angefahren worden. Die gesamte linke Fahrzeugseite wurde beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 3.000 Euro. An dem Opel wurde weiße Fremdfarbe festgestellt. Nach Aussage einer namentlich nicht bekannten Zeugin soll der Unfall von einer älteren Dame mit einem weißen PKW verursacht worden sein. Die Verursacherin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die unbekannte Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Außerdem fragen die Beamten: Wer hat den Unfall beobachtet und kann nähere Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen? Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell