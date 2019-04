Polizei Steinfurt

POL-ST: Duisburg

Bergeshövede Abfallbeseitigung

Bild-Infos

Download

Bergeshövede (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen im Bereich der Schiffanlegestelle Bergeshövede am Dortmund-Ems-Kanal unerlaubt Müll entsorgt. Sie stellten 14 Plastikgebinde und einen Eimer mit Schmierfett in einem Container für Hausmüll. Zeugen waren die mit geringen Mengen Mineralöl gefüllten Behälter und der Eimer am gestrigen Montag (1. April), gegen 8. 45 Uhr, aufgefallen. Sie verständigten die Wasserschutzpolizei, die jetzt wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen ermittelt und um Hinweise bittet: Wer hat am Schiffanleger in den vergangenen Tagen verdächtige Personen beobachtet und kann Angaben machen? Zeugen melden sich bitte bei der Wasserschutzpolizei in Bergeshövede unter der Rufnummer 05459 972960. Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg Telefon: 0203/2801045 Fax: 0203/2801049

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell