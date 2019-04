Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren , Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (28.03.2019), in der Zeit zwischen 15. 30 Uhr und 16. 30 Uhr wurde im Parkhaus "Am alten Posthof", Weberstraße 70, ein schwarzer Pkw Nissan Micra im hinteren linken Bereich der Stoßstange durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die Schadenshöhe am Micra beträgt etwa 300 Euro. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Unfall aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweis auf den Verursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

