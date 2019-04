Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Unfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Freitag (29.03.2019), gegen 07.50 Uhr, geriet ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Alpenstraße, Bereich Jägerstraße, beim Durchfahren einer Linkskurve auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Dort kam es zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden schwarzen Seat Leon. Dabei ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden. Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung Osnabrücker Straße. Es soll sich um einen dunklen Pkw handeln. Direkt hinter dem Unfallverursacher fuhr ein weiterer Pkw. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Pkw kann vermutlich wichtige Hinweise geben. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

