Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall

Greven (ots)

Im Kreisverkehr Nordwalder Straße/Hanseller Straße/Grimmstraße hat sich am Mittwochabend (20.03.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 18.00 Uhr bog eine 20-jährige Autofahrerin von der Nordwalder Straße in den Kreisel ein, um dann in Richtung Nordwalde weiterzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem 58-jährigen Motorradfahrer, der sich im Kreisverkehr befand. Der Zweiradfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Sachschäden am PKW und am Motorrad betragen etwa 1.500 Euro.

