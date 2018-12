POL-ST: Kreis Steinfurt, Trunkenheitsfahrten, Fahrten unter Betäubungsmitteleinfuss Steinfurt, Rheine, Ibbenbüren, Emsdetten, Lengerich,

Steinfurt (ots) - Ort: Steinfurt, Wettringer Straße Zeit: Samstag, 08.12.2018, 23.25 Uhr Sachverhalt: Ein 44jähriger Mann aus Wettringen befuhr mit seinem Pkw die Wettringer Straße. Er fiel Polizeibeamten durch seine unsichere Fahrweise auf. Die Beamten beobachteten typische alkoholbedingte Ausfallerscheinungen wie Schlangenlinienfahren und Abkommen von der Fahrspur. Sie hielten den Fahrzeugführer an. Ein freiwilliger Alkoholvortest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Der Mann steht darüber hinaus in Verdacht, keinen Führerschein zu haben. Die Ermittlungen dauern diesbezüglich an.

Ort: Rheine - Rodde, Fernrodder Straße Zeit: Samstag, 08.12.2018, 12.20 Uhr Sachverhalt: Ein 37jähriger Mann aus Rheine befuhr mit seinem Pkw aus Richtung Bevergern kommend die Rodder Straße in Fahrtrichtung Rodde. In einer leichten Rechtskurve geriet er mit seinem Fahrzeug komplett auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit einem Pkw besetzt mit drei Personen zusammen. Keine Verletzten, aber erheblicher Sachschaden. Polizeibeamte stellten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch fest. Freiwilliger Alkoholtest verlief positiv, Blutprobe, Sicherstellung des ausländischen Führerscheins.

Ort: Ibbenbüren- Püsselbüren, Berliner Straße/ Püsselbürener Damm Zeit: Samstag, 08.12.2018, 18.50 Uhr Sachverhalt: Ein 53jähriger Pkw Fahrer befuhr mit seinem Pkw samt Anhänger den Püsselbürener Damm in Fahrtrichtung Ibbenbüren. An der Einmündung Berliner Straße bog er nach rechts in die Berliner Straße ab. Hierbei stieß er mit mit einem wartenden Pkw in der Berliner Straße zusammen. Freiwilliger Alkoholvortest verlief positiv. Blutprobe und Sicherstellung des Führerscheins. Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt.

Ort: Ibbenbüren, Münsterstraße Zeit: Samstag, 08.12.2018, 11.00 Uhr Sachverhalt: Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird eine 51jährige Pkw Führerin aus Recke angehalten. Bei der Kontrolle wird Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Alkoholvortest verläuft positiv. Blutprobe, Strafverfahren eröffnet und Sicherstellung des Führerscheins.

Ort: Emsdetten, Elbersstraße Zeit: Sonntag, 09.12.2018, 03.35Uhr Sachverhalt: Ein 25jähriger Emsdettener bleibt mit seinem Pkw auf der Elbersstraße liegen. Der Fahrer spricht andere Verkehrsteilnehmer an. Dabei ist deutlicher Alkoholgeruch feststellbar. Polizei kommt zum Einsatzort. Die Beamten stellen ebenfalls Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholvortest verläuft positiv. Strafverfahren eröffnet, Blutprobe und Sicherstellung des Führerscheins. Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt.

Ort: Lengerich, Wielandstraße Zeit: Samstag, 08.12.2018, 02.30 Uhr Sachverhalt: Ein 31jähriger Mann aus Rieste/ Niedersachsen wird fest schlafend in seinem Pkw bei laufendem Motor auf einem Parkplatz von Polizeibeamten angetroffen. Die Beamten wecken den Mann. Dabei stellen sie deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Nach Rücksprach mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Münster wird dem Mann eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wird sichergestellt.

Ort: Lengerich, Schulstraße Zeit: Sonntag, 09.12.2018, 22.50 Uhr Sachverhalt: Ein 19jähriger Pkw Führer wird auf der Schulstraße angehalten. Der Fahrer zeigt drogentypisches Verhalten und Reaktionen. Ein freiwilliger Drogenvortest verläuft positiv. Die Beamten ordnen eine Blutprobe an. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wird eröffnet. Die Weiterfahrt wird untersagt.

