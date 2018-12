POL-ST: Lotte, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lotte (ots) - Die Polizei hat die Ermittlungen nach einem Verkehrsunfall aufgenommen, der sich am Donnerstag (29.11.2018), zwischen 17.45 Uhr und 18.30 Uhr, an der Einmündung Goethestraße/ Mozartstraße ereignet hat. Ein 54-jähriger Radfahrer aus Lotte befuhr die Mozartstraße in Richtung Merschweg. In Höhe der Einmündung der Goethestraße kollidierte der Radfahrer mit einem weißen Pkw, Mercedes AMG, der die Goethestraße in Richtung Mozartstraße befuhr. Der 54-Jährige wurde nach dem Unfall von dem Mercedesfahrer zu seiner Wohnanschrift gebracht. Im Nachhinein stellte der Radfahrer fest, dass er sich bei dem Unfall schwer verletzt hatte. Er wurde in ein Krankenhaus nach Osnabrück gebracht. Die Beamten bitten den Fahrer des weißen Mercedes, der den Schilderungen zufolge, etwa 30 Jahre alt und 185 bis 190 cm groß ist, sich zu melden. Er hatte kurze dunkelblonde Haare. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zu dem Fahrer oder dem weißen Mercedes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/591-4315.

