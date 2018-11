POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall

Ibbenbüren (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf dem Püsselbürener Damm ist am Dienstagmorgen (27.11.) eine 14-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Gegen 08.30 Uhr fuhr ein LKW auf dem Püsselbürener Damm in Richtung Ibbenbüren. Dabei löste sich das linke Rad der hinteren Zwillingsbereifung. Der Reifen rollte über die Gegenfahrbahn auf den neben der Fahrbahn verlaufenden Radweg. Hier kollidierte der Reifen mit dem Fahrrad der 14-Jährigen, die in Richtung Püsselbüren unterwegs war. Die Ibbenbürenerin stürzte mit ihrem Rad und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den Schilderungen zufolge, hatte der 67-jährige LKW-Fahrer den Unfall nicht bemerkt. Er hielt jedoch kurze Zeit später an, weil ihm aufgefallen war, dass etwas an seinem LKW nicht stimmte. Hier stellte er den Verlust des Rades fest. Erst die eingesetzten Polizeibeamten machten ihn auf den Unfall aufmerksam.

