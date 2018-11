POL-ST: Ochtrup, PKW-Diebstahl

Ochtrup (ots) - In der Nacht zum Dienstag (27.11.2018) ist an der Bahnhofstraße ein blauer KIA gestohlen worden. Der Geschädigte konnte mitteilen, dass der Wagen am späten Montagabend um 23.30 Uhr in der Hofeinfahrt des Hauses, unweit der Professor-Gärtner-Straße, abgestellt worden war. Am nächsten Morgen um 06.15 Uhr war der KIA Ceed spurlos verschwunden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die im Tatzeitraum an der Bahnhofstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 02553/9356-4155. Die Polizei fragt auch: Wo ist der Wagen mit den Kennzeichen ST - HH 1193 nach dem Diebstahl fahrend oder parkend gesehen worden?

