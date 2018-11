POL-ST: Steinfurt/Rheine, Fahren unter Alkoholeinwirkung

Steinfurt/Rheine (ots) - Zwei deutlich unter Alkoholeinfluss stehende Autofahrer sind am Montag (26.11.2018) in Burgsteinfurt und in Mesum aus dem Verkehr gezogen worden. Gegen 13.00 Uhr ist ein 60 Jahre alter Autofahrer aus Rheine auf der Mesumer Straße aufgefallen. Nach Zeugenangaben fuhr der Mann mehrere Male in den Gegenverkehr, so dass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten, um Zusammenstöße zu vermeiden. In Höhe des Discounters an der Straße Dille fuhr er über den Gehweg. Den Schilderungen zufolge mussten Kinder zur Seite springen, um nicht angefahren zu werden. Der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende 60-Jährige wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Ein Test ergab einen Wert von etwa 2,4 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein ist sichergestellt worden. Noch ein Promille mehr zeigte ein Testgerät bei einem 51-jährigen Steinfurter an. Der Mann war gegen 15.10 Uhr aufgefallen. Auch hier berichteten Zeugen, dass der Mann in unsicherer Fahrweise unterwegs war und dabei in Schlangenlinien fuhr. Er konnte im Bereich Veltrup gestoppt werden. Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell