POL-ST: Greven, Arbeitsfahrzeug gestohlen

Greven (ots) - Von einem Firmengelände an der Königstraße/Ecke Schiffahrter Damm ist am vergangenen Wochenende ein Radlader gestohlen worden. Der Diebstahl ist nach Samstagmittag, 13.15 Uhr, verübt worden. Am Montagnachmittag ist das Fehlen des Fahrzeugs bemerkt worden. Die Täter bauten an dem Zaun des Firmengeländes ein Element ab und begaben sich dann zu dem roten Radlader des Herstellers Weidemann, Typ Hofrac 116. Diesen fuhren oder schoben sie über das Grundstück bis zum Geh-/Radweg der Königstraße. Dort wurde das Arbeitsfahrzeug offensichtlich auf einen Transporter/Anhänger verladen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können oder die wissen, wo der rote Radlader jetzt abgestellt ist. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

