POL-ST: Steinfurt-Bo., Einbruch gemeldet

Steinfurt (ots) - In einem Wohnhaus an der Gantenstraße haben sich am Montagabend (26.11.2018) Einbrecher aufgehalten. Die Polizei hat die Spuren an und in dem freistehenden Einfamilienhaus gesichert. Die Beamten suchen Zeugen, die im Tatzeitraum zwischen 19.40 Uhr und 20.15 Uhr insbesondere Nahe der B 54 verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der oder die Täter gingen zur Rückseite des Hauses. An einem Fenster schoben sie die Jalousie hoch und schlugen dann die Scheibe ein. Im Erd- und Obergeschoss betraten sie mehrere Zimmer und suchten darin nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Diebe einige Münzen entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

