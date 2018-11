POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots) - Am Montag (12.11.) wurde auf der Straße Am Drostenbusch, ein Pkw Volvo V70 angefahren und erheblich beschädigt. Der Pkw wurde gegen 17.00 Uhr gegenüber der dortigen Zahnarztpraxis abgestellt. Als der Fahrer gegen 19.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen auffälligen Lackschaden an der Fahrerseite fest. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf etwa 2000 Euro. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell