POL-ST: Rheine, Ermittlungen nach einem Einbruch

Rheine (ots) - Nach einem Einbruch in das Sparkassengebäude an der Osnabrücker Straße hat die Polizei die Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen zu den bisher unbekannten Tätern aufgenommen. In der Nacht zum Freitag (06.07.2018) war an dem Gebäude ein weit geöffnetes Fenster bemerkt worden. Die alarmierte Polizei durchsuchte die Räume, konnte darin aber keine Einbrecher feststellen. An dem aufgebrochenen Fenster befanden sich einige Hebelspuren. Der oder die Täter waren in dem Gebäude zu den Schließfächern für Sparbücher gegangen und hatten diese nach und nach gewaltsam geöffnet. Vor und in den Fächern lagen zahlreiche Sparbücher. Ob die Täter etwas aus den Fächern, in denen ausschließlich Sparbücher aufbewahrt werden sollen, erbeutet haben, ist unklar. Bei den Ermittlungen vor Ort konnte den Beamten mitgeteilt werden, dass an dem Gebäude um 00.30 Uhr noch alles in Ordnung war. Im Weiteren konnte der Tatzeitraum zwischen 02.30 Uhr und 02.50 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die an dem Sparkassengebäude verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

