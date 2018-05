POL-ST: Greven (ots) - Greven, B481 Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Steinfurt (ots) - 2. Nachtrag: Eine 18jährige Fahrzeugführerin aus Lengerich befuhr mit ihrem Citröen den Schiffahrter Damm in Fahrtrichtung Münster und geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie mit dem Lkw des 44 Jährigen aus Greven zusammen, der in die Gegenrichtung fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die 18 Jährige schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Pkw der 18Jährigen erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden (ca. 5000 Euro). Am Lkw entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Die Unfallaufnahme wurde am späten Vormittag beendet. Im Anschluss wurde die Fahrbahn durch die Polizei wieder frei gegeben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Nachtrag: Der Unfall wurde durch die Polizei aufgenommen. Die Unfallstelle ist gesäubert. Die Sperrungen auf der Bundesstraße B 481 sind aufgehoben.

Erstmeldung: Greven, B481 Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Heute, gegen 09.15 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße B481, Fahrtrichtung Münster, in Höhe des Abfahrt Westbevern ein schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein Pkw und ein Lkw sind zusammen gestoßen. Der Rettungshubschrauber ist gelandet. Rettungsdienste und Polizei sind vor Ort. Die B 481 ist ab der Telgter Straße und in Münster ab der Straße Alte Schifffahrt für unbestimmte Zeit gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell