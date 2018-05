POL-ST: Ibbenbüren-Püsselbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Montag (30.04.2018), um 22.50 Uhr, ist auf dem Püsselbürener Damm, Höhe Hausnummer 437, ein bislang unbekanntes Fahrzeug über eine Verkehrsinsel gefahren und hat dabei zwei Verkehrszeichen und deren Halterung beschädigt. Ein weiterer Pkw, der kurze Zeit später die gleiche Strecke benutzte, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr die auf der Fahrbahn verstreuten Teile der Verkehrszeichen. Dabei wurde das Fahrzeug beschädigt. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf über 2.000 Euro. Am Unfallort sind Fahrzeugteile aufgefunden worden. Danach dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunkelgrünen Opel Vectra C oder Opel Signum handeln. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

