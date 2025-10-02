Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Jugendliche vermisst

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Mit Fotos sucht die Polizei aktuell nach einer 14-Jährigen aus Bottrop. Sie ist seit dem 26. September 2025 von ihrer Wohnanschrift verschwunden. Sie könnte sich in Essen aufhalten. Ein Foto und weitere Infos finden sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/182216

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell