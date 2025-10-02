PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Jugendliche vermisst

Recklinghausen (ots)

Mit Fotos sucht die Polizei aktuell nach einer 14-Jährigen aus Bottrop. Sie ist seit dem 26. September 2025 von ihrer Wohnanschrift verschwunden. Sie könnte sich in Essen aufhalten. Ein Foto und weitere Infos finden sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/182216

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
