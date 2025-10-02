Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Jugendliche vermisst
Recklinghausen (ots)
Mit Fotos sucht die Polizei aktuell nach einer 14-Jährigen aus Bottrop. Sie ist seit dem 26. September 2025 von ihrer Wohnanschrift verschwunden. Sie könnte sich in Essen aufhalten. Ein Foto und weitere Infos finden sie hier:
https://polizei.nrw/fahndung/182216
Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 zu melden.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell