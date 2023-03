Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am frühen Freitagmorgen, zwischen 02:00 Uhr und 05:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Betrieb am Beckenkamp ein. Sie nutzten ein auf Kipp stehendes Fenster, um in die Räume zu gelangen. Mit Bargeld als Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Gladbeck

Am Donnerstagnachmittag brachen Unbekannte in den Wohnbereich im Erdgeschoss eines Zweifamilienhauses an der Bottroper Straße (Stadtteil Ellinghorst) ein. Sie durchsuchten die Wohnung nach Beute. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht gesagt werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Recklinghausen

In der Nacht zu Freitag, rund um Mitternacht, nutzte ein unbekannter Täter ein auf Kipp stehendes Fenster einer Wohnung im Erdgeschoss um in Wohnräume an der Hohenzollernstraße zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Schlüsselbund entwendet. Der Bewohner wurde durch Geräusche wach, dadurch konnte die Tatzeit eingegrenzt werden. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Hinweise nimmmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

