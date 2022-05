Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Datteln

An der Castroper Staße brachen Unbekannte die Schlösser an drei Containern eines Autohauses auf und entwendeten mehrere Reifen inkl. Felgen. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 12.30 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr. Nähere Täterhinwiese liegen bislang nicht vor.

Haltern am See

Den Außenbootmotor eines Sportboots entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von Montagabend bis Dienstagnachmittag. Das Boot lag in der Marina an der Flaesheimer Straße.

Waltrop

Zwei bislang unbekannte Männer öffneten am Dienstag (22.35 Uhr) eine auf Kipp stehende Schiebetür an der Kanalstraße. Anschließend betraten sie das Haus. Als einer der beiden Unbekannten die Schlafzimmertür öffnete, wurde die 65-jährige Hausbewohnerin auf sie aufmerksam. Die Männer ergriffen sofort die Flucht. Zur Täterbeschreibung: ca. 1,80m - 1,85m groß, etwa 25 - 30 Jahre alt, schlank, dunkel gekleidet, sie trugen Sturmhauben o.ä..

Bottrop

In der Nacht zu heute schlugen unbekannte Täter ein Loch in die Scheibe eines Geschäfts an der Osterferlder Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Zigaretten. Der Tatzeitraum liegt zwischen 03.40 Uhr und 04.30 Uhr. Nähere Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Marl

Am Hammkamp brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei ein. Sie entwendeten Bargeld aus einem Tresor, den sie ebenfalls aufbrachen und entkamen unerkannt. Tatzeitraum: Dienstag, 17 Uhr, bis heute, 02.55 Uhr.

Dorsten

Unbekannte brachen an der Goethestraße in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Wohnungsinhaberin befand sich während der Tat im Haus, jedoch nicht in der Wohnung. Daher kann der Tatzeitraum auf etwa 10 Minuten begrenz werden (ca. 23.30 Uhr). Es fehlten schließlich ein IPhone, ein IPad sowie die Handtasche. Die Täter entkamen unerkannt.

Weiter Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

